لحظة التقاء أم بابنها بعد أن ضل في الأدغال أربعة أيام
لحظة التقاء أم بابنها بعد أن ضل في الأدغال أربعة أيام
عاد أنتوني "إيه جيه" الفلاك البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى أسرته بعد أن ضل في الأدغال الأسترالية لمدة أربعة أيام.
هذه هي اللحظة التي التقى الصبي، المصاب بالتوحد، فيها بوالدته.
فيديو, انفجار بيروت: أم أسترالية تسعى من أجل العدالة لابنها ولباقي الضحايا, المدة 2,34
بعد عام على تفجير مرفأ بيروت، لا يعرف اللبنانيون عن ملابساته كثيرا، وتطالب عشرات عائلات الضحايا بتحقيق العدالة. بي بي سي تحدثت مع سارة كوبلاند التي فقدت ابنها جراء التفجير.