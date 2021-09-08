لحظة التقاء أم بابنها بعد أن ضل في الأدغال أربعة أيام

عاد أنتوني "إيه جيه" الفلاك البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى أسرته بعد أن ضل في الأدغال الأسترالية لمدة أربعة أيام.

هذه هي اللحظة التي التقى الصبي، المصاب بالتوحد، فيها بوالدته.