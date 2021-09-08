لحظة التقاء أم بابنها بعد أن ضل في الأدغال أربعة أيام

بعد عام على تفجير مرفأ بيروت، لا يعرف اللبنانيون عن ملابساته كثيرا، وتطالب عشرات عائلات الضحايا بتحقيق العدالة. بي بي سي تحدثت مع سارة كوبلاند التي فقدت ابنها جراء التفجير.

5 أغسطس/ آب 2021