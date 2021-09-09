هجمات 11 سبتمبر: 102 دقيقة غيرت أمريكا والعالم
هجمات 11 سبتمبر: 102 دقيقة غيرت أمريكا والعالم
في 11 سبتمبر/أيلول 2001، اختطف تنظيم القاعدة المتطرف أربع طائرات واستخدمها كصواريخ ضد معالم أمريكا الشهيرة. وقُتل ما يقرب من 3000 شخص.
تحول رد فعل الولايات المتحدة إلى مأساة – سميت بـ "الحرب على الإرهاب" – وأسفر عن غزو دولتين، والعديد من القتلى.
هكذا كانت الأحداث التي وقعت صباحا وغيرت أمريكا والعالم.
فيديو, دونالد رامسفيلد: ما هو إرث "مهندس" حرب العراق الذي أطاح به من منصبه؟, المدة 1,31
وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد الذي توفي الأربعاء عن 88 عاما، هو أحد صقور المحافظين ومهندس غزو أفغانستان والعراق النزاع الذي كلفه منصبه في عهد الرئيس جورج بوش الابن.