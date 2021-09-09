 هجمات 11 سبتمبر: 102 دقيقة غيرت أمريكا والعالم

في 11 سبتمبر/أيلول 2001، اختطف تنظيم القاعدة المتطرف أربع طائرات واستخدمها كصواريخ ضد معالم أمريكا الشهيرة. وقُتل ما يقرب من 3000 شخص.

تحول رد فعل الولايات المتحدة إلى مأساة – سميت بـ "الحرب على الإرهاب" – وأسفر عن غزو دولتين، والعديد من القتلى.

هكذا كانت الأحداث التي وقعت صباحا وغيرت أمريكا والعالم.