أفغانستان تحت حكم طالبان: الأمم المتحدة تقول إن الحركة بحاجة إلى مساعدات إنسانية
أفغانستان تحت حكم طالبان: الأمم المتحدة تقول إن الحركة بحاجة إلى مساعدات إنسانية
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المساعدات الإنسانية يمكن أن تكون "نقطة دخول" للتعامل مع طالبان، حيث تواصل المنظمة الدولية عملياتها في أفغانستان بعد رحيل القوات الأمريكية.
وفي حديثه مع مراسلة بي بي سي لورا تريفيليان في نيويورك، دعا أنطونيو غوتيريش طالبان إلى توفير الظروف للمنظمة للقيام بعملها، مع الإقرار بأن الوضع "لا يمكن التكهن به".