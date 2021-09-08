أفغانستان تحت حكم طالبان: الأمم المتحدة تقول إن الحركة بحاجة إلى مساعدات إنسانية

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المساعدات الإنسانية يمكن أن تكون "نقطة دخول" للتعامل مع طالبان، حيث تواصل المنظمة الدولية عملياتها في أفغانستان بعد رحيل القوات الأمريكية.