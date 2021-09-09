الأزمة في لبنان: حكاية بلد يغرق في الظلام

أغرقت الأزمة السياسية والاقتصادية لبنان في الظلام، حيث بات الآن يعاني من نقص شديد في الوقود. يعاني البعض من انقطاع التيار الكهربائي لمدد تصل إلى 20 ساعة في اليوم.

خفضت المستشفيات خدمات أساسية بينما يصطف سائقو السيارات لساعات لملء خزّاناتهم.