الأزمة في لبنان: حكاية بلد يغرق في الظلام

قبل 8 دقيقة

أغرقت الأزمة السياسية والاقتصادية لبنان في الظلام، حيث بات الآن يعاني من نقص شديد في الوقود. يعاني البعض من انقطاع التيار الكهربائي لمدد تصل إلى 20 ساعة في اليوم.