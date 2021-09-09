الأزمة في لبنان: حكاية بلد يغرق في الظلام
الأزمة في لبنان: حكاية بلد يغرق في الظلام
أغرقت الأزمة السياسية والاقتصادية لبنان في الظلام، حيث بات الآن يعاني من نقص شديد في الوقود. يعاني البعض من انقطاع التيار الكهربائي لمدد تصل إلى 20 ساعة في اليوم.
خفضت المستشفيات خدمات أساسية بينما يصطف سائقو السيارات لساعات لملء خزّاناتهم.
فيديو, الأزمة الاقتصادية في لبنان: ثلاث نساء يبحثن عن بدائل للفوط الصحية, المدة 2,27
ثلاث نساء يبحثن عن بدائل للفوط الصحية في بلد تنهشه أزمة اقتصادية خانقة باتت تلامس تداعياتها حتى الدورة الشهرية