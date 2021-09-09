"والداي لا يسمحان لي بالحصول على لقاح كورونا''
"والداي لا يسمحان لي بالحصول على لقاح كورونا''
في الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا، يمكن إعطاء لقاح لجميع المراهقين الذين تزيد أعمارهم عن ١٢ عاما.
الأسبوع الماضي أوصى خبراء اللقاحات في المملكة المتحدة بعدم تعميم اللقاح على من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، على الرغم من أن القرار قد يأتي بخلاف التوصية على أي حال.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه مجموعة "مراهقون من أجل اللقاح" التي يديرها مراهقون، إن المراهقين حول العالم يتم استبعادهم من المناقشات التي تؤثر على صحتهم.