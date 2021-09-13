تعرف على العازف الشخصي للملكة إليزابيث

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تعرف على العازف الشخصي للملكة إليزابيث

قبل 52 دقيقة

كل صباح في تمام الساعة التاسعة صباحًا، تقام طقوس غير معروفة في الأماكن التي تقيم فيها الملكة إليزابيث الثانية، حيث يعزف عازف وحيد يرتدي الزي التقليدي الاسكتلندي مجموعة مختارة من الألحان لمدة 15 دقيقة أسفل نافذة الملكة.

شغل العسكري الاسكتلندي المخضرم سكوت ميثفين هذا المنصب لمدة أربع سنوات، وهي وظيفة غالبًا ما تُعتبر واحدة من أكثر الوظائف المرغوبة في عالم موسيقى القرب.

من بدايات متواضعة في "ستيرلنغ"، انضم سكوت إلى الجيش ثم سافر حول العالم. عند عودته من الخدمة في أفغانستان، تقرر أن يكون العازف الشخصي للملكة من عام 2015 إلى 2019.

خلال خدمته، "تم دفعه إلى الدائرة المقربة من العائلة الملكية"، حيث كان يعزف في عدد لا يحصى من المناسبات العامة والخاصة للترفيه عن الملوك والمشاهير ورؤساء الدول الزائرين.

فيديو مورغان سبينس