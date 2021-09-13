تعرف على العازف الشخصي للملكة إليزابيث
كل صباح في تمام الساعة التاسعة صباحًا، تقام طقوس غير معروفة في الأماكن التي تقيم فيها الملكة إليزابيث الثانية، حيث يعزف عازف وحيد يرتدي الزي التقليدي الاسكتلندي مجموعة مختارة من الألحان لمدة 15 دقيقة أسفل نافذة الملكة.
شغل العسكري الاسكتلندي المخضرم سكوت ميثفين هذا المنصب لمدة أربع سنوات، وهي وظيفة غالبًا ما تُعتبر واحدة من أكثر الوظائف المرغوبة في عالم موسيقى القرب.
من بدايات متواضعة في "ستيرلنغ"، انضم سكوت إلى الجيش ثم سافر حول العالم. عند عودته من الخدمة في أفغانستان، تقرر أن يكون العازف الشخصي للملكة من عام 2015 إلى 2019.
خلال خدمته، "تم دفعه إلى الدائرة المقربة من العائلة الملكية"، حيث كان يعزف في عدد لا يحصى من المناسبات العامة والخاصة للترفيه عن الملوك والمشاهير ورؤساء الدول الزائرين.
فيديو مورغان سبينس
شكر خاص لمتحف Argyll and Sutherland Highlanders
فيديو, حروب وثورات وأوبئة: الأمير فيليب شاهد على أحداث قرن من الزمن, المدة 5,18
عاش الأمير فيليب ما يقرب من 100 عام من اللحظات غير العادية في التاريخ، من الحرب العالمية الثانية إلى جائحة السارس. فيما يلي بعض تلك الأحداث التي غيرت وجه العالم.