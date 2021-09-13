لماذا تواصل كوريا الشمالية اختبار صواريخ جديدة رغم العقوبات الصارمة؟

قبل ساعة واحدة

أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخا جديدا من نوع كروز بعيد المدى بنجاح خلال عطلة الأسبوع.

وعلى الرغم من الإدانة الدولية، تواصل بيونغ يانغ اختبار الصواريخ، والتي ينتهك بعضها قرارات مجلس الأمن الدولي وقد أدت تلك الممارسات إلى عقوبات صارمة عليها. فلماذا تواصل كوريا الشمالية إطلاق تلك الصواريخ، رغم الكلفة الباهظة لذلك؟