لماذا تواصل كوريا الشمالية اختبار صواريخ جديدة رغم العقوبات الصارمة؟
لماذا تواصل كوريا الشمالية اختبار صواريخ جديدة رغم العقوبات الصارمة؟
أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخا جديدا من نوع كروز بعيد المدى بنجاح خلال عطلة الأسبوع.
وعلى الرغم من الإدانة الدولية، تواصل بيونغ يانغ اختبار الصواريخ، والتي ينتهك بعضها قرارات مجلس الأمن الدولي وقد أدت تلك الممارسات إلى عقوبات صارمة عليها. فلماذا تواصل كوريا الشمالية إطلاق تلك الصواريخ، رغم الكلفة الباهظة لذلك؟
مراسلة بي بي سي لورا بيكر تطلعنا على بعض الأسباب التي تجعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مصممًا على تطوير برنامج الصواريخ لبلاده.
فيديو هوسو لي.
فيديو, تناولت الإفطار مع أول زعيم لكوريا الشمالية, المدة 5,29
حكمت عائلة كيم كوريا الشمالية لأكثر من سبعة عقود ولكن كيف وصل "القائد العظيم" الأول إلى المنصب؟