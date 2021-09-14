التغير المناخي: الحياة في درجة حرارة خمسين

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التغير المناخي: الحياة في درجة حرارة خمسين

قبل 8 دقيقة

توصّل بحث أجرته بي بي سي إلى أن عدد الأيام التي تعدت فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية، قد تضاعف منذ ثمانينيات القرن الماضي.

المناطق التي تشهد درجات حرارة تتجاوز 50 درجة تقع في الغالب في الشرق الأوسط والخليج.