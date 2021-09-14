التغير المناخي: الحياة في درجة حرارة خمسين
التغير المناخي: الحياة في درجة حرارة خمسين
توصّل بحث أجرته بي بي سي إلى أن عدد الأيام التي تعدت فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية، قد تضاعف منذ ثمانينيات القرن الماضي.
المناطق التي تشهد درجات حرارة تتجاوز 50 درجة تقع في الغالب في الشرق الأوسط والخليج.
الحياة في ظل درجة فائقة الحرارة تؤثر على الكوكب وعلى الإنسان، فهل هناك أمل للمستقبل؟
فيديو, التغير المناخي: من هي المراهقة التي تقود حملة دولية في مجال تغير المناخ؟, المدة 1,23
غريتا ثونبرغ ناشطة في مجال تغير المناخ تحث السياسيين البريطانيين على "الاستماع إلى العلماء" بشأن تغير المناخ.