الحياة في درجة 50 مئوية في نيجيريا: شعلات الغاز السام تزيد التغير المناخي في البلاد

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الحياة في درجة 50 مئوية في نيجيريا: شعلات الغاز السام تزيد التغير المناخي في البلاد

قبل 32 دقيقة

تعد "جوي" وأسرتها بين مليوني نيجيري يعيشون في محيط أربعة كيلومترات من شعلة للغاز جنوبي البلاد الغنية بالنفط.

لم تكن تقلبات المناخ بهذه الحدة في طفولة "جوي"، ويبدو أن التغير المناخي ترك أثرا مدمرا على البلاد، إذ أحال الأراضي الخصبة لقفر في الشمال وأصاب الجنوب بسيول.