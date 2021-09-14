الحياة في درجة 50 مئوية في نيجيريا: شعلات الغاز السام تزيد التغير المناخي في البلاد
الحياة في درجة 50 مئوية في نيجيريا: شعلات الغاز السام تزيد التغير المناخي في البلاد
تعد "جوي" وأسرتها بين مليوني نيجيري يعيشون في محيط أربعة كيلومترات من شعلة للغاز جنوبي البلاد الغنية بالنفط.
لم تكن تقلبات المناخ بهذه الحدة في طفولة "جوي"، ويبدو أن التغير المناخي ترك أثرا مدمرا على البلاد، إذ أحال الأراضي الخصبة لقفر في الشمال وأصاب الجنوب بسيول.
في تلك الأثناء تزيد صناعة النفط في البلاد الأمور سوءا عبر إضرام شعلات للغاز الطبيعي الذي يخرج من باطن الأرض أثناء عمليات التنقيب. تشيع عمليات الإضرام تلك في البلاد رغم أنها تجري بمخالفة القانون، مؤدية إلى انبعاثات رئيسية لغازات الدفيئة ومحدثة المزيد من التغير المناخي.
فيديو, التغير المناخي: الحياة في درجة حرارة خمسين, المدة 2,16
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