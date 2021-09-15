الجزائر: ما سبب العلاقة المعقدة بالإعلام؟

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الجزائر: ما سبب العلاقة المعقدة بالإعلام؟

قبل 10 دقيقة

سحبت الحكومة الجزائرية في يونيو الماضي اعتماد مراسلي فرانس 24 في الجزائر، وبعدها بأقل من شهرين قررت سحب اعتماد قناة “العربية“.

وشهدت الفترة الأخيرة قرارات بإغلاق مؤسسات إعلامية خاصة في الجزائر، من بينها قناة “الجزائرية وان” والتي كانت من بين الأكثر متابعة في الجزائر.

اختلفت الأسباب، لكن هذه القرارات تعيد التساؤلات عن علاقة الجزائر المعقدة بالإعلام، في بلد ظل فيه القطاع محتكرا من قبل الدولة لعقود.