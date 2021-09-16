أوكوس: اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال الغواصات النووية

قبل 44 دقيقة

صفقة أستراليا مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة تضعها في نادٍ حصري، لكن أحد الخبراء يقول إنه "رهان محفوف بالمخاطر".

يُنظر إلى الاتفاقية الثلاثية على أنها محاولة لمواجهة الصين في المنطقة، ولكن كما يوضح سام روغيفين من معهد لوي للأبحاث ذات الصلة بالسياسات حول القضايا السياسية والاستراتيجية والاقتصادية الدولية، فإن وقوف أستراليا إلى جانب الولايات المتحدة يعد "رهانًا محفوفًا بالمخاطر".