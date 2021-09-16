جو بايدن ينسى اسم رئيس الوزراء الأسترالي ويناديه بـ ” هذا الرجل من أستراليا”

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يحضره اسم رئيس الوزراء الأسترالي خلال مؤتمر صحفي مشترك.

أشار بايدن إلى سكوت موريسون بـ” هذا الرجل من أستراليا” بعدما وجه الحديث إلى نظيره البريطاني بوريس جونسون مشيرا له باسمه الأول.

عقد هذا الاجتماع عبر الإنترنت لمناقشة اتفاقية مشتركة للدفاع بين البلدان الثلاثة