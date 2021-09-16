جو بايدن ينسى اسم رئيس الوزراء الأسترالي ويناديه بـ ” هذا الرجل من أستراليا”

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أشار بايدن إلى سكوت موريسون بـ” هذا الرجل من أستراليا” بعدما وجه الحديث إلى نظيره البريطاني بوريس جونسون مشيرا له باسمه الأول.