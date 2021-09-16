جو بايدن ينسى اسم رئيس الوزراء الأسترالي ويناديه بـ ” هذا الرجل من أستراليا”
جو بايدن ينسى اسم رئيس الوزراء الأسترالي ويناديه بـ ” هذا الرجل من أستراليا”
يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يحضره اسم رئيس الوزراء الأسترالي خلال مؤتمر صحفي مشترك.
أشار بايدن إلى سكوت موريسون بـ” هذا الرجل من أستراليا” بعدما وجه الحديث إلى نظيره البريطاني بوريس جونسون مشيرا له باسمه الأول.
عقد هذا الاجتماع عبر الإنترنت لمناقشة اتفاقية مشتركة للدفاع بين البلدان الثلاثة
فيديو, أوكوس: اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال الغواصات النووية, المدة 2,30
صفقة أستراليا مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة تضعها في نادٍ حصري، لكن أحد الخبراء يقول إنه "رهان محفوف بالمخاطر".