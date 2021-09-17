تغير المناخ: علماء ألمان يدربون البقر على استخدام المراحيض
تغير المناخ: علماء ألمان يدربون البقر على استخدام المراحيض
درب علماء ألمان البقر على استخدام المرحاض.
وجاء ذلك كجزء من "MooLoo" وهي دراسة للتقليل من غازات الاحتباس الحراري.
سمح المرحاض للباحثين في ألمانيا بجمع ومعالجة بول البقر. في جميع أنحاء العالم، يأتي حوالي 10٪ من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة البشرية من الماشية.
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