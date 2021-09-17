كيف تحمي مصر ملايين الطيور التي تمر عليها أثناء موسم هجرتها؟

قبل 9 دقيقة

تواصل السواحل المصرية الشمالية استقبال أسراب الطيور المهاجرة من أوروبا وآسيا في موجتي هجرة تتكرر مرتين سنويا خلال شهري مارس/آذار وسبتمبر/أيلول من كل عام.

ويقول محمود قطب مدير محميات جنوب سيناء إن مصر استعدت لهذا الحدث من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لوقف طواحين الهواء في محطات إنتاج طاقة الرياح، وإعداد المحميات الطبيعية و"الموائل" التي تستريح فيها هذه الطيور خلال رحلتها الطويلة.