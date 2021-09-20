أفغانستان تحت حكم طالبان: الهروب المستحيل لراقصة صوفية من كابول

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كانت الراقصة الوحيدة في أفغانستان ستبدأ أكبر جولة لها في جميع أنحاء البلاد عندما سيطرت طالبان على العاصمة كابل ثم تغير كل شيء بين عشية وضحاها.

فهيمة ميرزائي لم يكن أمامها خيار سوى أن تدفن أحلامها وتتخذ قرارًا كبيرًا ومخاطر جسيمة. الفترة التي كانت فيها فهيمة تخطط لأكبر حدث احترافي لها، تحولت إلى مهمة مستحيلة لإنقاذ حياتها والهروب من وطنها.