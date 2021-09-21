قصة مهاجر إيراني حاول عبور القناة الإنجليزية مدة عام كامل

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قصة مهاجر إيراني حاول عبور القناة الإنجليزية مدة عام كامل

قبل 36 دقيقة

يعد عبور القناة الإنجليزية بقارب صغير وهي الطريقة الأكثر شعبية للمهاجرين لمحاولة دخول المملكة المتحدة لطلب اللجوء.

أكثر من 12500 شخص قاموا بالفعل بالرحلة الخطرة هذا العام، متجاوزين العدد الإجمالي لعام 2020 بأكمله.

أكثر من 50٪ من الأشخاص الذين يحاولون عبور هذا الطريق يأتون من إيران.

بي بي سي أمضت عامًا في كاليه، تتتبع مهاجرًا إيرانيًا يدعى أليكس، بينما كان يحاول العبور بمساعدة مهرب.