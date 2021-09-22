لاجئ إيراني: هل يصح أن أهرب من ديكتاتور لأقع في أيدي ديكتاتور آخر؟

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لاجئ إيراني: هل يصح أن أهرب من ديكتاتور لأقع في أيدي ديكتاتور آخر؟

قبل 43 دقيقة

يعد عبور القناة الإنجليزية بقارب صغير الطريقة الأكثر شعبية للمهاجرين لمحاولة دخول المملكة المتحدة لطلب اللجوء.

أكثر من 12500 شخص قاموا بالفعل بالرحلة الخطرة هذا العام، متجاوزين العدد الإجمالي لعام 2020 بأكمله.

أكثر من 50٪ من الأشخاص الذين يحاولون عبور هذا الطريق يأتون من إيران.

بي بي سي أمضت عامًا في كاليه، تتتبع مهاجرًا إيرانيًا يدعى أليكس، بينما كان يحاول العبور بمساعدة مهرب.