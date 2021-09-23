اكتشاف حفريات حوت برمائي ضخم في مصر

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أعلنت السلطات المصرية مؤخرا عن اكتشاف علمي لإحدى الحفريات التي تخص حوت برمائي عملاق عاش على الأرض قبل نحو 43 مليون عام.

وجدت هذه الحفرية في منطقة وادي الحيتان القريبة من محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم جنوبي القاهرة، ضمن العشرات من الحفريات الأخرى لكائنات عاشت على ظهر كوكب الأرض قبل عشرات الملايين من السنين.