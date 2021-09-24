اكتئاب ما بعد الولادة: ثلاث أمهات عربيات يشاركن تجربتهن مع الأعراض والوصم

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

اكتئاب ما بعد الولادة: ثلاث أمهات عربيات يشاركن تجربتهن مع الأعراض والوصم

قبل 15 دقيقة

غالبًا ما تكون الأمومة جزءا مبهجا ومهما في حياة المرأة - لكن واحدة من كل 5 نساء تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة.

وخلال تلك الفترة، تعاني النساء من تقلبات مزاجية حادة، وصعوبة الارتباط بالطفل وقضاء الوقت معه، والابتعاد عن التجمعات، كذلك الخوف من الفشل مع الطفل، وأحيانا تتردد لدى البعض فكرة التخلص من الطفل.

وبحسب منظمة الصحة العالمية تعانى النساء في العالم العربي من الوصمة المتعلقة بتجربة اكتئاب ما بعد الولادة، فيقررن الصمت حيال ما يعانينه ولا يبحثن عن مساعدة متخصصة.