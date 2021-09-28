أزمة الوقود في بريطانيا: ذعر وطوابير هائلة أمام المحطات
أزمة الوقود في بريطانيا: ذعر وطوابير هائلة أمام المحطات
وضعت الحكومة البريطانية الجيش في حالة تأهب للقيام بعمليات توصيل الوقود إلى المحطات إذا لزم الأمر، وسط تهافت السائقين للتزود بالبنزين خوفا من نفاده.
وشهدت عدة مدن بريطانية طوابير طويلة للتزود بالبنزين بعد نفاد عدة محطات من الوقود بسبب مشاكل في الإمدادات.
وقال وزير البيئة جورج يوستيس إن مخزون بريطانيا من النفط في مستواه الاعتيادي، وأن الخوف من شح الإمدادات أدى لهلع المواطنين واندفاعهم للشراء ليس مبررا.