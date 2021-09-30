هل تتحسن الأوضاع بالنسبة لعارضات الأزياء السود؟

قبل ساعة واحدة

مع اقتراب انتهاء أسابيع الموضة في شهر سبتمبر/ أيلول في أنحاء أوروبا، تم تسليط الضوء على ال الصعوبات التي تواجهها العارضات ذوات البشرة السوداء.