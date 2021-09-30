هل تتحسن الأوضاع بالنسبة لعارضات الأزياء السود؟
هل تتحسن الأوضاع بالنسبة لعارضات الأزياء السود؟
مع اقتراب انتهاء أسابيع الموضة في شهر سبتمبر/ أيلول في أنحاء أوروبا، تم تسليط الضوء على ال الصعوبات التي تواجهها العارضات ذوات البشرة السوداء.
تعرضت نياشا ماتونهودز لصعوبات في تصفيف شعرها، لذا قررت وضع باقة خاصة للعناية بالعارضات السود.
وللمساهمة في التصدي للتمييز ضد العارضات السود، أطلقت وكالة "شو ديفيجين"، التي توفر خبراء تصفيف شعر وتجميل لعروض الأزياء في جميع أنحاء العالم، ميثاقا يهدف إلى توفير خدمات متساوية للعارضات.