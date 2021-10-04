العلماء يتعلمون من "شيطان البحر" تصفية المحيطات

قبل 39 دقيقة

لا تنجح محطات معالجة المياه في ترشيح الجزيئات البلاستيكية الدقيقة التي تصب في البحار عبر الأنهار وتتراكم لتمثل تهديدا للحياة الطبيعية.

ولكن من خلال دراسة الطريقة التي يتغذى بها "شيطان البحر" على العوالق، صمم العلماء في الولايات المتحدة نظام ترشيح يلتقط الجزيئات الصغيرة دون أن تنسد مرشحاته.