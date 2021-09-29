بركان كمبر فيجا: الحمم تتجه إلى المحيط في "لابالما"، والآلاف يفرون

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بركان كمبر فيجا: الحمم تتجه إلى المحيط في "لابالما"، والآلاف يفرون

قبل 14 دقيقة

دمرت الحمم البركانية المتدفقة من بركان في جزيرة “لا بالما” الإسبانية مئات المنازل، حيث تتجه الحمم المنصهرة إلى المحيط الأطلسي.

أُجبر آلاف الأشخاص على الفرار من مسار الحمم البركانية التي كانت تتساقط من بركان كمبر فيجا.