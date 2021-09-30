غريتا تونبرغ تسخر من قادة العالم في قمة الشباب للمناخ

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غريتا تونبرغ تسخر من قادة العالم في قمة الشباب للمناخ

قبل 20 دقيقة

استخدمت الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا تونبرغ، خطابها في مؤتمر للشباب في ميلانو للسخرية من كلمات قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون.

واقتبست الفتاة البالغة من العمر 18 عاما عبارات لجونسون، مثل "احتضان مكلف للأرانب"، و"لنعيد البناء أفضل" لتسليط الضوء على ما وصفته بـ"الكلمات والوعود الفارغة" للسياسيين.

وفي وقت لاحق من الخطاب، حثت الناس على عدم فقدان الأمل، قائلة إن التغيير "ليس ممكنا فحسب، بل هو ضروري بشكل عاجل".

وكانت العديد من الدول قد أعلنت عن أهداف طموحة للحد من انبعاثاتها لمواجهة تغير المناخ، ويقول المحللون إن بعض الإعلانات الأخيرة، مثل بيان الصين بأنها لن تبني المزيد من محطات الفحم في الخارج وتعهد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ بحلول عام 2030، هي علامات على إحراز تقدم، لكنهم حذروا من أن بعض التحديات الرئيسية لا تزال قائمة.

وكانت المملكة المتحدة، على سبيل المثال، قد تعهدت بخفض 78٪ من انبعاثاتها بحلول عام 2035 مقارنة بنسبها الأساسية لعام 1990 ولكن من المتوقع أن تسهم الخطط الحالية للحكومة بأقل من ربع الخفض اللازم لتحقيق الهدف.

من جانبه قال جونسون إنه سيسعى لاتخاذ إجراءات بشأن الفحم والمناخ والسيارات والأشجار على وجه الخصوص في قمة المناخ في غلاسكو في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.