مهاجرون يموتون تجمدا على حدود بيلاروسيا وبولندا

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مهاجرون يموتون تجمدا على حدود بيلاروسيا وبولندا

قبل 58 دقيقة

حصلت بي بي سي على شهاداتمن مهاجرين قالوا إنهم رُحلوا بشكل غير قانوني من الاتحاد الأوروبي من قبل قوات الحدود البولندية.

وجد نيك بيك مراسل بي بي سي في أوروبا على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا مهاجرين تقطعت بهم السبل بإحدى الغابات، مع انخفاض درجات الحرارة ليلا لما دون الصفر. يعتقد أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم.

أعلنت كل من بولندا ولاتفيا وليتوانياحالة الطوارئ وسط موجة من آلاف الأشخاص الذين يحاولون العبور من بيلاروسيا.