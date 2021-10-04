كيف تبدو حياة عميل في جهاز الاستخبارات البريطاني MI6؟
كيف تبدو حياة عميل في جهاز الاستخبارات البريطاني MI6؟
الآن يمكن لمحبي جيمس بوند الاستمتاع بفيلمه الجديد "لا وقت للموت".
لكن هل الحياة كعميل في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) ممتعة كما يتم تصويرها في الأفلام؟
بي بي سي التقت بضباط حقيقيين في جهاز الاستخبارات MI6 لمعرفة ذلك.
فيديو: لورنا أكا
تصوير: مارتن روبرتس ولورنا أكا
جيمس بوند: افتتاح آخر فيلم لدانيال كريغ في دور العميل 007
الفيلم، الذي يحمل اسم "لا وقت للموت"، هو الخامس الذي يؤدي فيه كريغ دور العميل "007".