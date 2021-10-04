كيف تبدو حياة عميل في جهاز الاستخبارات البريطاني MI6؟

الآن يمكن لمحبي جيمس بوند الاستمتاع بفيلمه الجديد "لا وقت للموت".

لكن هل الحياة كعميل في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) ممتعة كما يتم تصويرها في الأفلام؟

بي بي سي التقت بضباط حقيقيين في جهاز الاستخبارات MI6 لمعرفة ذلك.

فيديو: لورنا أكا

تصوير: مارتن روبرتس ولورنا أكا