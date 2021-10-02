من يحقق الثراء من زراعة الحشيش في المغرب؟
من يحقق الثراء من زراعة الحشيش في المغرب؟
في مايو/أيار الماضي، شرعت السلطات المغربية زراعة نبتة القنب الهندي أو الحشيش لأغراض صناعية وطبية وتجارية.
لكن قرار التقنين لم يحسن من أوضاع المزارعين المشتغلين بهذه النبتة في شمالي البلاد، إذ صدرت بحقهم مذكرات ضبط قضائية بسبب نشاطهم في فترة ما قبل التقنين وهو ما يحول دون انخراطهم في الزراعة بشكل قانوني.
ويقول مراقبون إن تأخر البت في أوضاع هؤلاء المزارعين مرتبط بإصدار القانون مع اقتراب نهاية فترة الحكومة الماضية، فيما لم تتشكل الحكومة الجديدة حتى الآن بعد الانتخابات البرلمانية.
تقرير مراد الشيشاني من مدينة شفشاون شمالي المغرب.
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