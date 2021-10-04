إعصار شاهين: المياه تغمر العاصمة مسقط ومناطق الساحل الشمالي في عمان
إعصار شاهين: المياه تغمر العاصمة مسقط ومناطق الساحل الشمالي في عمان
لقي عدة أشخاص مصرعهم في سلطنة عمان بعد أن بلغ الإعصار "شاهين" اليابسة، متسببا في فيضانات عارمة.
وأمرت السلطات العمانية بإخلاء المناطق الأكثر عرضة لخطر العاصفة على الساحل الشمالي للبلاد. وطلبت من سكان تلك المناطق التوجه إلى الملاجئ التي توفرها الدولة.
وخف الإعصار لكن من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على مناطق بشمال عمان وبالإمارات.
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