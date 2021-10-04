أدت الحرائق في الجزائر إلى مقتل العشرات ودمرت مساحات شاسعة من الغابات. ولم تسلم غابات تونس والمغرب أيضا من النيران، في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها المنطقة.

20 أغسطس/ آب 2021