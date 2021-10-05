أفغانستان تحت حكم طالبان: أطفال يتكسبون من التهريب بالاختباء خلف عجلات الشاحنات
أفغانستان تحت حكم طالبان: أطفال يتكسبون من التهريب بالاختباء خلف عجلات الشاحنات
يخاطر مئات الأطفال الأفغان، بعضهم لا يتجاوز عمره سبع أو ثماني سنوات، بحياتهم لتهريب الحلوى والسجائر عبر الحدود.
يختبئ الأطفال تحت الشاحنات لعبور الحدود على أمل الحصول على أموال لإعالة عائلاتهم مقابل السلع المهربة.
تحذر منظمات الإغاثة الدولية من كارثة إنسانية في أفغانستان، حيث أدى الصراع إلى تشريد العديد من الأطفال من ديارهم وإجبارهم على العمل.
سافرت مراسلة بي بي سي شميلة جعفري إلى معبر طورخام الحدودي بين باكستان وأفغانستان وتحدثت إلى بعض هؤلاء الأطفال.