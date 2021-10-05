تسريبات: فيسبوك "يفضل الربح على السلامة"

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تسريبات: فيسبوك "يفضل الربح على السلامة"

قبل 27 دقيقة

كشفت موظفة سابقة في فيسبوك عن "تسريبات مدوية" خلال لقاء إعلامي رجحت فيه أن فيسبوك فضل مرارا وتكرارا "الربح على السلامة".

قالت فرانسيس هوجين لبرنامج 60 دقيقة بقناة سي بي إس إن فيسبوك أدرك أنه إذا غير خوارزمياته لجعل المنصة أكثر أمنا فسيقل الوقت الذي يقضيه الناس على الموقع ما يؤثر على التردد على الإعلانات وبالتالي الربح.

من المقرر أن تشهد هوجين أمام الكونغرس الأمريكي الثلاثاء، وقد تحدثت عن وثائق تمت مشاركتها مع صحيفة وول ستريت جورنال.