وثائق باندورا: أبرز ما ورد عن زعماء عرب في التحقيق الاستقصائي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

وثائق باندورا: أبرز ما ورد عن زعماء عرب في التحقيق الاستقصائي

قبل 49 دقيقة

كشفت وثائق مسربة عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومشاهير، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية.

وظهرت أسماء حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، وهي الملفات التي يطلق عليها اسم وثائق باندورا.

وشاهد أكثر من 600 صحفي من 117 دولة الثروات الخفية لبعض أقوى الأشخاص على هذا الكوكب. وقادت بي بي سي بانوراما وصحيفة الغارديان التحقيق في المملكة المتحدة.