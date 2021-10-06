وثائق باندورا: الأسرة القطرية الحاكمة تجنبت دفع ضرائب بقيمة 18,5 مليون جنيه إسترليني
وثائق باندورا: الأسرة القطرية الحاكمة تجنبت دفع ضرائب بقيمة 18,5 مليون جنيه إسترليني
كشف تحقيق لبي بي سي أن الأسرة الحاكمة في قطر تجنبت دفع ضرائب بقيمة ثمانية عشر مليون جنيه إسترليني من خلال شراء عقارات عبر شركات مسجلة في دول الملاذات الضريبية.
جاء التحقيق في إطار تسريبات وثائق بندورا التي يشارك فيها أكثر من ستمائة صحفي على مستوى العالم والذي كشف عن وثائق تؤكد لجوء عدد من قادة العالم لشركات في دول الملاذات الضريبية.
طلبت بي بي سي ردا رسميا من الأسرة الحاكمة في قطر لكنها لم تتلق ردا حتى لحظة إذاعة هذا التقرير.
تقرير حنان عبدالرازق
فيديو, وثائق باندورا: أبرز ما ورد عن زعماء عرب في التحقيق الاستقصائي, المدة 2,34
كشفت وثائق مسربة عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومشاهير، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية.