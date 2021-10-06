وثائق باندورا: الأسرة القطرية الحاكمة تجنبت دفع ضرائب بقيمة 18,5 مليون جنيه إسترليني

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وثائق باندورا: الأسرة القطرية الحاكمة تجنبت دفع ضرائب بقيمة 18,5 مليون جنيه إسترليني

قبل 6 دقيقة

كشف تحقيق لبي بي سي أن الأسرة الحاكمة في قطر تجنبت دفع ضرائب بقيمة ثمانية عشر مليون جنيه إسترليني من خلال شراء عقارات عبر شركات مسجلة في دول الملاذات الضريبية.

جاء التحقيق في إطار تسريبات وثائق بندورا التي يشارك فيها أكثر من ستمائة صحفي على مستوى العالم والذي كشف عن وثائق تؤكد لجوء عدد من قادة العالم لشركات في دول الملاذات الضريبية.

طلبت بي بي سي ردا رسميا من الأسرة الحاكمة في قطر لكنها لم تتلق ردا حتى لحظة إذاعة هذا التقرير.