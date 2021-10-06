من هي الأميرة هيا التي أمر حاكم دبي باختراق هاتفها؟

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من هي الأميرة هيا التي أمر حاكم دبي باختراق هاتفها؟

قبل 49 دقيقة

خلصت المحكمة العليا في بريطانيا إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أذن باختراق هواتف زوجته السابقة ومحاميها ببرامج تجسس من طراز بيغاسوس أثناء معركة قانونية على طفليهما.

وقضت المحكمة بأنه أذن أيضًا باستخدام بيغاسوس على محامي الأميرة هيا ومساعدها الشخصي واثنين من أعضاء فريقها الأمني.

هربت الأميرة هيا إلى لندن في أبريل 2019 مع طفليهما، مما أثار معركة قانونية لا تزال مستمرة حول الحضانة والدعم المالي.

في العام الماضي، وجدت محكمة بريطانية أن الشيخ محمد "أمر ودبر" اختطاف اثنتين من بناته وإعادتهما قسراً إلى دبي.