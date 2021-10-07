الحياة في درجة حرارة 50: حل بسيط لتلطيف حرارة منزلك
الحياة في درجة حرارة 50: حل بسيط لتلطيف حرارة منزلك
أصبحت موجات الحر أكثر شيوعًا في الهند بسبب الاحتباس الحراري، ولا ملاذ من الحر إذا كنت تعيش في منطقة عشوائية.
تسعى شاكيلا بانو لفعل أي شي يجعل حفيدها محمد ينام في الداخل، فهو لا يستطيع ذلك بسبب الحر. ولكن كما اكتشفت سلسلة الحياة في درجة حرارة 50 حول تغير المناخ، هناك حل بدون تكلفة باهظة.
فيديو, تغير المناخ: غريتا تونبرغ تسخر من قادة العالم في قمة دولية للشباب, المدة 2,05
استخدمت الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا تونبرغ، خطابها في مؤتمر للشباب في ميلانو للسخرية من كلمات قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون.