الحياة في درجة حرارة 50: حل بسيط لتلطيف حرارة منزلك

قبل ساعة واحدة

أصبحت موجات الحر أكثر شيوعًا في الهند بسبب الاحتباس الحراري، ولا ملاذ من الحر إذا كنت تعيش في منطقة عشوائية.

تسعى شاكيلا بانو لفعل أي شي يجعل حفيدها محمد ينام في الداخل، فهو لا يستطيع ذلك بسبب الحر. ولكن كما اكتشفت سلسلة الحياة في درجة حرارة 50 حول تغير المناخ، هناك حل بدون تكلفة باهظة.