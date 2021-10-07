فنانة تستلهم من "الحشائش الضارة" وسيلة لتغيير العالم

قبل 57 دقيقة

ماذا يمكن أن تعلمنا الحشائش التي تنمو في غير مكانها وطالما وصفت بالضارة، ترى فيها فنانة الشوارع السويسرية مونا كارون مجازا للمرونة والقدرة على تغيير المجتمع تدريجيا.