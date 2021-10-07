فنانة تستلهم من "الحشائش الضارة" وسيلة لتغيير العالم
فنانة تستلهم من "الحشائش الضارة" وسيلة لتغيير العالم
ماذا يمكن أن تعلمنا الحشائش التي تنمو في غير مكانها وطالما وصفت بالضارة، ترى فيها فنانة الشوارع السويسرية مونا كارون مجازا للمرونة والقدرة على تغيير المجتمع تدريجيا.
أصحبت مونا رسامة جدارية لأول مرة في سان فرانسيسكو، واشتهرت بجدارياتها بارتفاع طوابق متعددة تحتفي فيها بتلك الحشائش. انتشرت الآن أعمالها في مناطق بأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
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نقار الخشب ذو المنقار العاجي هو من بين 23 نوعًا أعلنت أنها انقرضت من قبل خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية (FWS).