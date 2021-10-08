الانتخابات النيابية في العراق: ذوو الإعاقة "يواجهون عقبات" قد تمنعهم من التصويت

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الانتخابات النيابية في العراق: ذوو الإعاقة "يواجهون عقبات" قد تمنعهم من التصويت

قبل 17 دقيقة

يتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع الأحد للمشاركة في انتخابات نيابية مبكرة لا يتوقع أن ينتج عنها التغيير الذي حلم به كثيرون قبل سنتين في بلد غارق بالأزمات.