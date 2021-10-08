الانتخابات النيابية في العراق: ذوو الإعاقة "يواجهون عقبات" قد تمنعهم من التصويت
الانتخابات النيابية في العراق: ذوو الإعاقة "يواجهون عقبات" قد تمنعهم من التصويت
يتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع الأحد للمشاركة في انتخابات نيابية مبكرة لا يتوقع أن ينتج عنها التغيير الذي حلم به كثيرون قبل سنتين في بلد غارق بالأزمات.
في غضون ذلك، حذرت "هيومن رايتس ووتش" من أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون عقبات كبيرة أمام مشاركتهم في الانتخابات، مضيفة أنه بدون تغييرات عاجلة، قد لا يتمكن مئات آلاف الأشخاص من التصويت.
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لا تزال مناطق شمال غرب سوريا ضمن دائرة الخطر، وهي تسجّل في الأسابيع الأخيرة أعدادا قياسية في الإصابات والوفيات