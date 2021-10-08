الاستحواذ السعودي على نيوكاسل: لماذا استحوذت السعودية على فريق إنجليزي خاسر؟
الاستحواذ السعودي على نيوكاسل: لماذا استحوذت السعودية على فريق إنجليزي خاسر؟
أعلن صندوق الاستثمارات السيادي السعودي إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد، في عملية استحواذ على النادي الإنجليزي.
وقال مالكو الفريق بقيادة السعودية إنهم يريدون الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز والألقاب الأوروبية.
وبينما اجتمع حوالي ١٥ ألف معجب في سانت جيمس بارك ليلة الخميس للاحتفال بالخبر، انتقدت منظمات حقوق الإنسان قرار الدوري الإنجليزي الممتاز بالموافقة على شراء مايك آشلي.
الصحفي الرياضي محمد قطب أطلعنا على مزيد من التفاصيل حول الصفقة.