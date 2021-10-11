حريق الزهراني: اندلاع حريق في مخزن وقود في لبنان في ثالث حادث خلال عام
حريق الزهراني: اندلاع حريق في مخزن وقود في لبنان في ثالث حادث خلال عام
سيطر رجال الإطفاء في لبنان على حريق كبير نشب بمخزن وقود تابع لمنشآت الزهراني.
واندلع الحريق بالقرب من معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء، الذي أغلق بالكامل في نهاية الأسبوع بسبب نقص الوقود.
هذه هي المرة الثالثة على الأقل التي يندلع فيها مخزن وقود في لبنان منذ أكتوبر 2020.
فيديو, الوقود: لماذا تنفجر خزانات الوقود في لبنان؟, المدة 3,46
أثناء العام الماضي، شهد لبنان انفجارين على الأقل لخزانات وقود، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. فلماذا يتكرر هذا النوع من الانفجارات في لبنان؟