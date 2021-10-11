حريق الزهراني: اندلاع حريق في مخزن وقود في لبنان في ثالث حادث خلال عام

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حريق الزهراني: اندلاع حريق في مخزن وقود في لبنان في ثالث حادث خلال عام

قبل 35 دقيقة

سيطر رجال الإطفاء في لبنان على حريق كبير نشب بمخزن وقود تابع لمنشآت الزهراني.

واندلع الحريق بالقرب من معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء، الذي أغلق بالكامل في نهاية الأسبوع بسبب نقص الوقود.