سباق لإنقاذ أشجار السيكويا الشهيرة في كاليفورنيا

قبل 42 دقيقة

يتدفق السياح لمشاهدة أشجار السيكويا الشهيرة في كاليفورنيا، لكن باتت حرائق الغابات القياسية، التي أججها ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الشديد، تهدد وجود هذه الأشجار الفريدة.

يُنظر إلى قمة المناخ العالمية المقرر عقدها في غلاسكو في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على أنها حاسمة إذا ما أمكن السيطرة على تغير المناخ، حيث يُطلب مما يقرب من 200 دولة أن توضح خططها لخفض الانبعاثات، والتي قد تؤدي لتغييرات كبرى تطال حياتنا اليومية.