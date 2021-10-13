أفغانستان تحت حكم طالبان: رحلة هروب شرطي إلى تركيا

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أفغانستان تحت حكم طالبان: رحلة هروب شرطي إلى تركيا

قبل 22 دقيقة

مع تزايد المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية في أفغانستان، عززت السلطات في تركيا اجراءات الأمن على حدودها وحذرت من أنها لن تقبل تدفق المهاجرين واللاجئين الأفغان.

يوجد في تركيا بالفعل أكبر عدد من اللاجئين في العالم يبلغ حوالي 4 ملايين شخص - 3.6 مليون منهم سوريون - لكن هناك مشاعر سلبية متزايدة ضد المهاجرين.

يعبر العديد من الأفغان إيران للوصول إلى تركيا ، على أمل السفر إلى أوروبا.

ويقول مسؤولون في شرق تركيا إنه حتى الآن هذا العام مُنع حوالي 90 ألف شخص من عبور الحدود بشكل غير قانوني ، معظمهم من الأفغان.