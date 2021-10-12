الهجرة غير الشرعية: الجزائريون "أكثر الواصلين" إلى إسبانيا

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الشهر الماضي عثرت الشرطة الإسبانية على جثث 8 مهاجرين جزائريين، من بينهم طفل، في ساحل ألمرية جنوب إسبانيا.

وتزامنت الحادثة مع ارتفاع في أعداد المهاجرين الجزائريين الذين يعبرون إلى سواحل إسبانيا بطرق غير شرعية، إذ شكل عدد "الحراقة" الجزائريين أكثر من 70 بالمئة من العدد الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا (شبه جزيرة أيبيريا) وجزر البليار في النصف الأول من عام 2021، بحسب صحف إسبانية.