انتخابات العراق: من هو مقتدى الصدر صاحب النفوذ والعلاقات المتشابكة؟

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أظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المفوضية الانتخابية العليا في العراق، حلول التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في الطليعة.

وسيكون الصدريون، في حال تأكدت النتيجة، بموقع يسمح لهم بالضغط على القوى السياسية، بينما يرى خبراء أن تشرذم مقاعد البرلمان سيؤدي إلى غياب غالبية واضحة، الأمر الذي سيرغم الكتل على التفاوض لعقد تحالفات من أجل تسمية رئيس جديد للوزراء.