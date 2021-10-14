اشتباكات بيروت: عشرات القتلى والجرحى وسط أسوأ اشتباكات مسلحة منذ عام 2008
اشتباكات بيروت: عشرات القتلى والجرحى وسط أسوأ اشتباكات مسلحة منذ عام 2008
قتل ستة أشخاص على الأقل وجرح العشرات في اشتباكات شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت.
وتركزت الاشتباكات في منطقتي الطيونة والعدلية أثناء وقفة احتجاجية نظمها حزب الله وحلفاؤه تنديداً بقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.
وبثت قنوات تلفزيونية محلية صورا لأشخاص مذعورين في شوارع العاصمة بيروت يهربون من مكان إطلاق النار في كل الاتجاهات، خوفا على حياتهم.