اشتباكات بيروت: عشرات القتلى والجرحى وسط أسوأ اشتباكات مسلحة منذ عام 2008

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

اشتباكات بيروت: عشرات القتلى والجرحى وسط أسوأ اشتباكات مسلحة منذ عام 2008

قبل 29 دقيقة

قتل ستة أشخاص على الأقل وجرح العشرات في اشتباكات شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت.

وتركزت الاشتباكات في منطقتي الطيونة والعدلية أثناء وقفة احتجاجية نظمها حزب الله وحلفاؤه تنديداً بقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.