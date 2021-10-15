فيروس كورونا: أم تحث النساء الحوامل على الحصول على اللقاح ضد كوفيد-19

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فيروس كورونا: أم تحث النساء الحوامل على الحصول على اللقاح ضد كوفيد-19

قبل 47 دقيقة

تنصح النساء الحوامل بالحصول على لقاح ضد كوفيد-19 في إنجلترا، بعد مخاوف بشأن العدد المتزايد من الحالات التي تحتاج إلى علاج في أقسام الرعاية الحرجة.

أصيبت سلطانة عاشق بكوفيد -19 عندما كانت حبلى في الأسبوع 31 تقريبًا وقضت أكثر من 40 يوما في المستشفى. وُلد توأمها بعملية قيصرية بينما كانت في غيبوبة.