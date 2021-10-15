فيروس كورونا: أم تحث النساء الحوامل على الحصول على اللقاح ضد كوفيد-19
فيروس كورونا: أم تحث النساء الحوامل على الحصول على اللقاح ضد كوفيد-19
تنصح النساء الحوامل بالحصول على لقاح ضد كوفيد-19 في إنجلترا، بعد مخاوف بشأن العدد المتزايد من الحالات التي تحتاج إلى علاج في أقسام الرعاية الحرجة.
أصيبت سلطانة عاشق بكوفيد -19 عندما كانت حبلى في الأسبوع 31 تقريبًا وقضت أكثر من 40 يوما في المستشفى. وُلد توأمها بعملية قيصرية بينما كانت في غيبوبة.
لم تكن مؤهلة للحصول على اللقاح في ذلك الوقت، لكنها تدعو الأمهات الحوامل إلى تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.