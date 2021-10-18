السودان: أنصار الجيش يتظاهرون ضد الحكومة في الخرطوم

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السودان: أنصار الجيش يتظاهرون ضد الحكومة في الخرطوم

قبل 35 دقيقة

تجمع الآلاف من أنصار الجيش في السودان السبت في مظاهرة مناوئة للحكومة أمام القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

ويتقاسم العسكريون والمدنيون السلطة، في تحالف لا يسوده الوفاق، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019.

ومع احتدام التوترات، حذر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الجمعة من أن السودان يمر بـ"أخطر أزمة سياسية" في المرحلة الانتقالية، مجددا التزامه بقيادة البلاد نحو انتخابات ديمقراطية.