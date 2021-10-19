اشتباكات بيروت: نصر الله يقول إن حزب الله ليس عدوا للمسيحيين في لبنان

قبل 21 دقيقة

قال الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله في خطاب تلفزيوني إن الحزب لديه 100 ألف مقاتل مع عتادهم وإن الجماعة لم تكن أقوى مما هي عليه الآن.

جاء ذلك بعد أيام من أسوأ أعمال عنف تشهدها بيروت منذ أكثر من عشر سنوات، مع نشوب معركة بالأسلحة بينما كان محتجون من حزب الله وحركة أمل الشيعيين في طريقهم للمشاركة في مظاهرة ضد قاضي التحقيق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت.