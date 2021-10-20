انفجار دمشق: قتلى وجرحى في تفجير حافلة عسكرية وقصف في إدلب

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انفجار دمشق: قتلى وجرحى في تفجير حافلة عسكرية وقصف في إدلب

قبل 11 دقيقة

قال التلفزيون السوري إن 14 عسكريا على الأقل قتلوا في انفجار قنبلة زرعت على الطريق عند مرور حافلتهم بجسر في وسط دمشق خلال ساعة الذروة في الصباح الباكر يوم الأربعاء.

وأفاد أن عبوتين ناسفتين انفجرتا بينما كانت الحافلة على جسر حافظ الأسد مضيفا أن وحدة هندسية بالجيش أبطلت عبوة ثالثة فيما وصفه مسؤولون بانفجار "إرهابي".