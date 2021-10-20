انفجار دمشق: قتلى وجرحى في تفجير حافلة عسكرية وقصف في إدلب
انفجار دمشق: قتلى وجرحى في تفجير حافلة عسكرية وقصف في إدلب
قال التلفزيون السوري إن 14 عسكريا على الأقل قتلوا في انفجار قنبلة زرعت على الطريق عند مرور حافلتهم بجسر في وسط دمشق خلال ساعة الذروة في الصباح الباكر يوم الأربعاء.
وأفاد أن عبوتين ناسفتين انفجرتا بينما كانت الحافلة على جسر حافظ الأسد مضيفا أن وحدة هندسية بالجيش أبطلت عبوة ثالثة فيما وصفه مسؤولون بانفجار "إرهابي".
وفي غضون ساعات قتل 11 مدنيا على الأقل في قصف للجيش السوري على مناطق سكنية في مدينة أريحا الخاضعة لسيطرة المعارضة. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) على نحو نصف مساحة إدلب.
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لا تزال مناطق شمال غرب سوريا ضمن دائرة الخطر، وهي تسجّل في الأسابيع الأخيرة أعدادا قياسية في الإصابات والوفيات