الحياة في درجة حرارة 50: شرطي بغداد الذي ينظم حركة المرور في ظل الحر الشديد

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الحياة في درجة حرارة 50: شرطي بغداد الذي ينظم حركة المرور في ظل الحر الشديد

قبل ساعة واحدة

العراق هو أحد أكثر الأماكن عرضة للتأثر بالمناخ على وجه الأرض.

في بغداد، شرطي المرور سعد صدام أبو الحسن مسؤول عن حركة المرور في أحد أكثر التقاطعات ازدحاما في المدينة.

ولكن القيام بذلك يعني العمل في ظل حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية واقفا على الأسفلت الأسود.