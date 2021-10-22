بعد الخمسين، تتخرج في الجامعة وتبدأ حياة جديدة بدعم من أبنائها

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بعد الخمسين، تتخرج في الجامعة وتبدأ حياة جديدة بدعم من أبنائها

قبل ساعة واحدة

ولدت وفاء صفوان عام 1971 في سوريا وأجبرها والدها على ترك الدراسة والزواج في سن صغير، ثم عاشت بمدينة الإسكندرية بمصر حيث أنجبت أربعة أبناء، وبعد 18 عاما وقع الطلاق.

أبناء وفاء شجعوها على مواصلة تعليمها، وبالفعل تقدمت بأوراقها لاستكمال دراستها والحصول على شهادة الثانوية العامة، والتحقت بكلية الحقوق القريبة إلى قلبها لشغفها بالقانون.

وطرق الحب قلب وفاء مرة أخري فتزوجت بدعم من الأبناء الذين تقول إنها ربتهم على قيم حب الغير وتمني الخير للجميع وعدم الأنانية أو حب التملك.