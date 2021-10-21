مظاهرات السودان: هل يعني الانقسام في الشارع نهاية التحول الديمقراطي؟

قبل 26 دقيقة

ويزيد ذلك من التأزم في العلاقة بين المكونين المدني والعسكري، لمجلس الحكم السيادي، الذي يدير شؤون البلاد منذ أغسطس 2019، في إطار مرحلة انتقالية، يفترض أن تفضي إلى حكم مدني، بعد انتخابات مرتقبة في البلاد، مطلع العام 2024.