مظاهرات السودان: هل يعني الانقسام في الشارع نهاية التحول الديمقراطي؟
مظاهرات السودان: هل يعني الانقسام في الشارع نهاية التحول الديمقراطي؟
خرج مئات الآلاف من السودانيين إلى الشارع للمطالبة بالتحول الديموقراطي وتسليم السلطة للمدنيين، في ظل اعتصامات مؤيدة للجيش ومطالبة بحل الحكومة الانتقالية.
ويزيد ذلك من التأزم في العلاقة بين المكونين المدني والعسكري، لمجلس الحكم السيادي، الذي يدير شؤون البلاد منذ أغسطس 2019، في إطار مرحلة انتقالية، يفترض أن تفضي إلى حكم مدني، بعد انتخابات مرتقبة في البلاد، مطلع العام 2024.